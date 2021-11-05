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  4. Beykoz'da dehşete düşüren kaza! Beton yüklü kamyon, aracın üzerine devrildi

Beykoz'da dehşete düşüren kaza! Beton yüklü kamyon, aracın üzerine devrildi

05.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada otomobil sürücüsü Osman Baran Öz (21) hayatını kaybetmişti.

Beykoz'da dehşete düşüren kaza! Beton yüklü kamyon, aracın üzerine devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.

Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üstüne devrildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beykoz
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