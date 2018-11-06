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Beykoz'daki villada 2 milyon değerinde uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 07:50 | Son Güncelleme

Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal sıvı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan uyuşturucu baskınında evde ortaya çıkanlar şaşırttı.

Villada hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel düzenek polisleri hayrete düşürdü. Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.

Beykoz'da villada uyuşturucu serası

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirilip imal edildiği bilgisine ulaştı.
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Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler akşam saatlerinde sözkonusu villaya baskın düzenledi.
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Baskında odalara tek tek giren polisleri, villada oluşturulan serada yetiştirilen hint keneviri ve hint keneviri yetiştirmek kurulan özel sitem hayrete düşürdü. 3 odada da iklimlendirme için özel düzenek kurulduğu görüldü.
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Kurulan sistemle saksıdaki hint keneviri özel aparatlar, havalandırma ve özel ışık ile büyütüldüğü, Avrupa'dan getirilen özel kimyasal maddelerle güçlendirilen hint kenevirinin, daha çabuk büyümesinin sağlandığı tespit edildi.
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Son aşama olarak ise, özel kurutma makineleri ile kurutulup isteyene toz halinde(kubar) isteyene ot halinde hazırlanıp paketlenerek satışı yapıldığı ortaya çıkarıldı.
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Polis, yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri bitkisi, yaprakları, bitki parçaları, uyuşturucu yapımında kullanılan 80 kilo kimyasal sıvı ile hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler ele geçirildiğini bildirdi.
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Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin bir kısmının çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.
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Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı. Şüpheli emniyete getirilerek sorgulanmasına başlandı.
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Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, kurulan özel düzenek için de 1 milyon lira para harcandığının belirlendiğini söylediler.
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Polisin yapılan operasyonla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Beykoz uyuşturucu baskın

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