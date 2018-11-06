Beykoz'daki villada 2 milyon değerinde uyuşturucu bulundu

Villada hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel düzenek polisleri hayrete düşürdü. Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.

Beykoz'da villada uyuşturucu serası

1 / 10 İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirilip imal edildiği bilgisine ulaştı.

2 / 10 Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler akşam saatlerinde sözkonusu villaya baskın düzenledi.

3 / 10 Baskında odalara tek tek giren polisleri, villada oluşturulan serada yetiştirilen hint keneviri ve hint keneviri yetiştirmek kurulan özel sitem hayrete düşürdü. 3 odada da iklimlendirme için özel düzenek kurulduğu görüldü.

4 / 10 Kurulan sistemle saksıdaki hint keneviri özel aparatlar, havalandırma ve özel ışık ile büyütüldüğü, Avrupa'dan getirilen özel kimyasal maddelerle güçlendirilen hint kenevirinin, daha çabuk büyümesinin sağlandığı tespit edildi.

5 / 10 Son aşama olarak ise, özel kurutma makineleri ile kurutulup isteyene toz halinde(kubar) isteyene ot halinde hazırlanıp paketlenerek satışı yapıldığı ortaya çıkarıldı.

6 / 10 Polis, yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri bitkisi, yaprakları, bitki parçaları, uyuşturucu yapımında kullanılan 80 kilo kimyasal sıvı ile hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler ele geçirildiğini bildirdi.

7 / 10 Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin bir kısmının çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.

8 / 10 Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı. Şüpheli emniyete getirilerek sorgulanmasına başlandı.

9 / 10 Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, kurulan özel düzenek için de 1 milyon lira para harcandığının belirlendiğini söylediler.