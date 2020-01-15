Beykoz Riva’ya dev kanal projesi

Beykoz’da bulunan Riva Deresi ‘Çevre Koruma, Su Güvenliği Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi’ kapsamında ıslah edilecek. Dev kanal projesinin yapılacağı Riva Deresi’nin havadan görüntülendi. Görüntülerde derenin bakımsız ve kirli olduğu görüldü.

Beykoz Belediyesi’nin hazırladığı ‘Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi’, ÇED sürecinin başlatılması için İstanbul Valiliği’ne sunuldu. İstanbul Valiliği projeyi inceledi ve ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında dere ıslah edilerek sosyal alanlar oluşturulacak. Derenin şuan ki hali çevreyi büyük zararlar veriyor. Kirli olan dere çevreyi olumsuz etkilerken sel taşkınlarında tarım arazileri kullanılmaz hale geliyor. Yapılacak olan ’Riva Kanal Projesi’ ile bu çevre kirliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.

"İstanbullular çok güzel bir mekana daha sahip olacaklar"

Tekne sürerek derede incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Riva Deresi’ndeyiz. Beykoz’dayız. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. İstanbul tarihi yarımadaya oldukça yakın bir yerde. Çok rahatlıkla 40-45 dakikaya gelebiliyoruz. Fakat sıkıntılarımızda var. Deremiz kirli. Çevredeki yerleşim yerlerinin atık suları Riva deremize akıtılıyor. 15 kilometre tekne ile burada ilerliyorsunuz. Karadeniz’den tekneye biniyorsunuz tekne ile içeriye kadar ilerliyorsunuz. Burasını biz yaşama tam açmak istiyorsunuz. Buradaki yaşamı daha renkli kılmak, daha hoş kılmak bölgede yaşayan insanları buradan yararlanması için başlattığımız bir projede finale geldik. İnşallah İstanbullular çok güzel bir mekana daha sahip olacaklar. Yeşili bol, bitki örtüsü, florası zengin, yürüyüş yollarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu, fotoğraf çekilebilecek İstanbul’un merkezinde bir yer” dedi.