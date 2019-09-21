Beykoz Sahil Yolu’nda otomobilsiz pazar

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü ‘Dünya Otomobilsizlik Günü’nde Beykoz sahil yolu renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Otomobil kullanımını azaltmak ve farkındalık oluşturmak için her yıl Avrupa ülkeleri, dünyanın çeşitli bölgeleri ve Türkiye’den iştirakin olacağı etkinliğe Beykoz da çeşitli etkinliklerle katılıyor. Ülkemizden İstanbul, Ankara, İzmir, Rize, Bartın ve Amasra’nın çeşitli etkinliklerle bu süreçte yer aldığı etkinlik için bu yıl 589 şehir kaydolurken, yaklaşık 40 şehrin Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılması hedefleniyor.

Sahilde trafiksiz pazar

22 Eylül Pazar Dünya Otomobilsizlik Günü’nde UKOME kararı ve Beykoz Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile saat 10.00 -13.00 arası Paşabahçe eski Şişecam Fabrikası Işıklar mevkii ve Yalıköy arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak. Belirlenen saatler arasında bu güzergahta sadece toplu ulaşım araçları saatte en fazla 30 km/s hızla seyredebilecek. Trafiğe kapanan yol yayalar, bisikletliler, kaykay ve patenlilerin olacak.