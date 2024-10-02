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Beykoz TEM Otoyolu'nda çekici alev alev yandı!

02.10.2024 00:56
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İstanbul Beykoz TEM Otoyolu'nda kazalı araç taşıyan bir çekici bir anda alev aldı. Kullanılamaz hale gelen araçta maddi hasar oluştu.

Beykoz TEM Otoyolu'nda çekici alev alev yandı!

Yangın, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde seyir halindeki çekicide çıktı. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen ve hasarlı araç taşıyan Ferhat Abay’ın kullandığı çekici, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, çekiciyi sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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"SEYİR HALİNDEYKEN ARAÇ YANDI"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alarak TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yanan aracın başka bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından sonra TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili konuşan sürücü Ferhat Abay, “Seyir halindeyken oldu. Araç yandı, üzerindeki araç hasarlıydı zaten" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz çekici
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