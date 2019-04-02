HABER

Beykoz ve Çekmeköy ilçe seçim kurulları itirazları kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:42 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul'daki Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi.

Ümit UZUN/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti'nin İstanbul'daki Beykoz ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi.
Beykoz İlçe Seçim Kurulu kararında, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili tüm sandıklardaki geçersiz oyların sayılmasına yönelik talebini kabul etti. Tüm sandıklardaki oy pusulalarının yeniden sayılması talebinin kısmen kabulü ile oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların sayılmasına karar verildi.
Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu ise itiraz dilekçelerini kabul ederek, büyükşehir belediye başkanlığı sandık kurulu tutanakları ile sayım döküm cetvellerinin kontrolü ve SEÇSİSE girişlerinin kontrolünün de aynı anda yapılmasına karar verildi.
Yerel seçimleri sonucunda sandıklardan Beykoz'da 5 bin 352, Çekmeköy'de ise 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Üsküdar'da seçim kurulu önünde kavgaÜsküdar'da seçim kurulu önünde kavga
Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavgaÜsküdar’da seçim kurulu önünde kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.