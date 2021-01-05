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  4. Beykoz’da 4 katlı binada korkutan yangın

Beykoz’da 4 katlı binada korkutan yangın

05.01.2021 06:18 | Son Güncelleme:
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Beykoz’da bulunan bir binanın 4.

Beykoz’da bulunan bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Olay saat 04:30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi’nde bulunan 8 katlı binanın 4.katında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi
Edinilen bilgiye göre yangının, dairede ikamet eden bir vatandaşın sigara izmaritinden çıktığı öğrenildi. Öte yandan dairede kalan vatandaşlardan biri dumandan hafif etkilenirken sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken daire içerisinde ve 8 katlı binadaki vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla binayı terk ederken bir kısmı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olayı gören Emre Ünal isimli vatandaş, "Önce bir tıkırtı duydum. Sonrasında yangın var diye birinin bağırdığını duydum. Duman kokusu aldım. Kendimi can havliyle dışarı attım" dedi.
Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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