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Beykoz'da 5 kilo ambalaj atığına 1 ekmek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Beykoz'da 5 kilo ambalaj atığına 1 ekmek kampanyası

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi'nin "sıfır atık" hedefiyle geliştirdiği "Ekmeğini Çöpten Çıkar" projesi devam ediyor.

Ortaçeşme Meydanı’na kurulan atık getirme merkezine kağıt, karton, plastik, metal ve cam atıklarını getiren vatandaşlar her 5 kilogramlık atık için Halk Ekmek’ten 1 ekmek alabiliyor.

İlçe genelinde atık yönetimi bilinci oluşturan proje öncesinde çevre mühendisleri, Ortaçeşme Mahallesi’ndeki evleri, okulları, kursları ve kahvehaneleri tek tek dolaşarak vatandaşlara projenin işleyişi, faydaları ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgi veriyor.

"Atma Ayır!" sloganıyla uygulanan projede vatandaşlar, kullandıkları ürünlerin ambalajlarını çöpten ayrı biriktiriyor. Biriktirilen ambalajlar proje kapsamında kurulan atık getirme merkezindeki personele teslim ediliyor. Teslim edilen atıklar görevlilerce tartılıyor. Buna göre belediye görevlilerinin vatandaşa dağıttığı akıllı kartlara puan yükleniyor. Bu kartlardaki puan karşılığında vatandaş halk ekmekten ekmek alabiliyor.

Atık getirme merkezi, haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Belediyesi sıfır atık

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