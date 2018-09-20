HABER

- Beykoz’da 60 bin kişiye aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Beykoz’da 60 bin kişiye aşure dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi, Aşure Günü nedeniyle ilçe halkına dağıtılması amacıyla 60 bin kişilik aşure hazırladı.

Aşureler ilçenin meydanlarında, okullarında, cami ve pazar yerlerinde ilçe sakinlerine dağıtılmaya başladı.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilk olarak Paşabahçe Meydanı’nda belediye mutfağında hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti. AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç da aşure ikramına katılarak, ilçe sakinlerine hayırlı bir yıl diledi.

Belediye başkan yardımcıları ve danışmanlar tarafından ise Çavuşbaşı, Soğuksu, Ortaçeşme ve Tokatköy Mahallelerinde aşure ikramı yapıldı.

Muharrem ayının tüm insanlık için hayır, iyilik ve güzelliklere vesile olmasını temenni eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, aşure geleneğini yaşatmaktan ve bereketini ilçe sakinleriyle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Muğla'da şarbon hastalığı yokMuğla'da şarbon hastalığı yok
Ersun Yanal'ın yamaç paraşütü keyfiErsun Yanal'ın yamaç paraşütü keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure günü Beykoz Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.