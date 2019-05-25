HABER

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Beykoz’da etkili olan yağmur sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Beykoz’da etkili olan yağmur sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Park halindeki bazı araçlar, Göztepe Sokak’ta oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Araçlar diğer sürücülerin yardımı ile mahsur kaldığı yerden çekildi.
Beykoz’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Anadolu Hisarı Göztepe Sokak’ta oluşan su birikintisinde park halinde bulunan bazı araçlar mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar mahsur kalan araçlardan birini kendi araçları ile çekerek kurtardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, mahsur kalan diğer aracın su birikintisinden çekilmesi için çalışma başlattı.

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Beykoz’da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.