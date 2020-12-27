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Beykoz’da Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı kamerada

27.12.2020 12:57 | Son Güncelleme:
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Beykoz’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, iş yerinin kapısına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı.

Beykoz’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, iş yerinin kapısına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı. Yoldan geçen küçük bir çocuğun yerdeki bayrakları alarak kenara koyması ve saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Beykoz Tokatköy’de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs kapalı olan bir iş yerinin demir korkuluklarına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı. Yoldan geçen küçük bir çocuk bayrakları fark etti. Yerdeki bayrakları eline alarak kenara bırakan çocuk yoluna devam etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, bayrakların bir şahıs tarafından yere atıldığını gördü.
Olayın ardından emniyete başvuran iş yeri sahibi Oğuzhan Çakmak, “Kimliği belirsiz bir şahıs geliyor ve iş yerimizin demirlerinde asılı olan bayrakları söküyor. Şahsa Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ulaşıldı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını öğrendik. Bu şahıs sadece bayrakları değil diğer reklam afiş tarzı asılı şeyleri de söküyormuş” dedi.

“Bayrakları yerden alan kardeşimize teşekkür ediyorum”
Çakmak, “Bayrağımızda sonuçta şehitlerimizin kanı var. Bayrağımızın yeri bizde ayrı, bu olayın ardından iş yerimizin önünden geçen çocuk yaşlarda bir kardeşimiz bayrakları fark ederek yerden kaldırıyor. Bayraklarımızı yerden kaldıran kardeşimiz bu haberi izlerse, pandemi sürecinden sonra iş yerimiz açıldığında, ailesinden izin aldıktan sonra gelerek ücretsiz oyunlar oynayıp içecek içebilir. O kardeşimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Saldırı anı kamerada
Azerbaycan ve Türk Bayrağı’na çirkin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın demir korkuluklarda asılı olan 2 adet Türk Bayrağını ve Azerbaycan Bayrağını eline alarak yere fırlattığı yer alıyor. Daha sonra yoldan geçen küçük bir çocuğun bayrakları fark ettiği, eline alarak kenara koyduğu ve yoluna devam ettiği görülüyor.

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