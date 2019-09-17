Beykoz'da babasın öldüren genç meşru savunmadan beraat etti

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da 9 ay önce tartıştığı babası Murat A.'yı (47) silahla öldürdüğü iddia edilen Koray A.'nın (21) yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Koray A. olay günü babası Murat A.'nın mutfağa doğru yönelip, 'Anneni öldüreceğim, namusum için yaşıyorum' dediğini belirterek "Bıçak alıp annemi öldürebileceğini düşündüm. Evde bulunan silahla babamı durdurmak için ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Çok üzgünüm ve pişmanım.Televizyonda bir kadın cinayeti haberi çıktığında babam anneme ve bizlere birçok kez, 'bir gün annenle ben de bu şekilde televizyona çıkacağız' demişti. Babamın annemi tehdit ettiği zamanlarda birçok kez anneme bir şey yapmasın diye onların yatak odasının kapısında yattım" dedi.

"BİRÇOK KEZ ANNEME BİR ŞEY YAPMASIN DİYE ONLARIN YATAK ODASININ KAPISINDA YATTIM"

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada tutuklu sanık Koray A. hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Koray A., babasının annesine, kardeşlerine ve kendine sürekli şiddet uyguladığını savunarak "Biz büyüdükten sonra şiddet uygulamayı bıraktı. Ancak anneme hakaret edip aşağılayıcı davranıyordu. Annem evine, eşine bağlı olmasına rağmen hep şiddete maruz kaldı. Televizyonda bir kadın cinayeti haberi çıktığında babam anneme ve bizlere birçok kez, 'bir gün annenle ben de bu şekilde televizyona çıkacağız' demişti. Babamın annemi tehdit ettiği zamanlarda birçok kez anneme bir şey yapmasın, diye onların yatak odasının kapısında yattım, bazen orada uyuyakalırdım. Bir gece babamın annemi dövdüğünü duydum. Annem, 'yüzüme vurma, ben insan içine çıkıyorum' dedi. Kemerle vurduğunu duydum" dedi.

ANNEM, 'OĞLUM SEN NE YAPTIN' DİYEREK AĞLADI

Sanık Koray A., olaydan birkaç gün önce annesinin telefonuna yabancı numaradan gelen arama yüzünden babasının tartışma çıkardığını belirterek şunları söyledi: "4 gün boyunca bu konu evde tartışıldı. Babam anneme 'başkalarıyla görüşüyorsun, telefonunu getir, kayıtlı olmayan numara görürsem seni öldürürüm' dedi. Olay günü yine aynı konu yüzünden tartıştılar. Babam annemin kendisini aldattığından emin olduğunu söyledi. Mutfağa doğru yönelip, 'Anneni öldüreceğim, namusum için yaşıyorum' dedi. Bıçak alıp öldürebileceğini düşündüm. Evde bulunan silahla babamı durdurmak için ateş ettim. Annem geldi, 'Oğlum sen ne yaptın!' diyerek ağladı. 'Seni öldürecekti' dedim. Geçmişte bize çok şeyler yaşattı. Bunlardan dolayı kin duymamıştım. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu düşünüyordum."