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Beykoz'da bahçe duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Çökme sonucu sokakta park halindeki iki araç hasar gördü

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir evin bahçe duvarı, sokakta park halinde bulunan iki aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Cömert Sokak'ta bulunan bir evin dört metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü. Çökme sonucu sokakta park halinde bulunan 2 araç hasar görürken, sokak ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Elektrik ekipleri, hatlardaki akımı keserken itfaiye de iş makinesi yardımıyla araçları göçük altından çıkarmak için çalışma başlattı.

Araçlarda hasar oluşurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz duvar çökmesi Yavuz Selim Mahallesi

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