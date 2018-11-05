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BEYKOZ'DA BİR VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 22:13 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurdukları tespit edildi.

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Polis operasyonundan detaylar

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