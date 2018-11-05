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Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 22:22 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurdukları tespit edildi.
(FOTOĞRAF)

Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)

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