HABER

Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:00 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal sıvı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal sıvı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel düzenek polisleri hayrete düşürdü. Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirilip imal edildiği bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler akşam saatlerinde sözkonusu villaya baskın düzenledi.

ÖZEL SİSTEM KURULMUŞ
Baskında odalara tek tek giren polisleri, villada oluşturulan serada yetiştirilen hint keneviri ve hint keneviri yetiştirmek kurulan özel sitem hayrete düşürdü. 3 odada da iklimlendirme için özel düzenek kurulduğu görüldü. Kurulan sistemle saksıdaki hint keneviri özel aparatlar, havalandırma ve özel ışık ile büyütüldüğü, Avrupa'dan getirilen özel kimyasal maddelerle güçlendirilen hint kenevirinin, daha çabuk büyümesinin sağlandığı tespit edildi. Son aşama olarak ise, özel kurutma makineleri ile kurutulup isteyene toz halinde(kubar) isteyene ot halinde hazırlanıp paketlenerek satışı yapıldığı ortaya çıkarıldı.
Polis, yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri bitkisi, yaprakları, bitki parçaları, uyuşturucu yapımında kullanılan 80 kilo kimyasal sıvı ile hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler ele geçirildiğini bildirdi. Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin bir kısmının çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.
Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı. Şüpheli emniyete getirilerek sorgulanmasına başlandı.

2 MİLYON DEĞERİNDE UYUŞTURUCU
Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, kurulan özel düzenek için de 1 milyon lira para harcandığının belirlendiğini söylediler.
Polisin yapılan operasyonla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadroCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro
Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyorKaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.