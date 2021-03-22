HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

22.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da bir evin çatısına düşen yıldırım mahallede paniğe neden oldu.

Beykoz’da bir evin çatısına düşen yıldırım mahallede paniğe neden oldu. Çatıda ufak çapta maddi hasar oluşurken, çıkan yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Beykoz Yenimahalle Ebegümeci Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği çatı katındaki odunlar bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çatıdan gelen dumanları gören vatandaşlar hortumlarla yangın büyümeden müdahale etti. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri ise yangına son müdahaleleri yaparak tamamen kontrol altına aldı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.
Çevre sakinlerinden Hakan Var, “Dumanları görünce hortumlarla müdahale ettik. Görünürde bir şey yok ancak sanki büyük bir patlama oldu. Hatta abimin kulağı şu an duymuyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Can Coşkun kimdir?Can Coşkun kimdir?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Son Dakika: Mithat Sancar hakkında soruşturma

Son Dakika: Mithat Sancar hakkında soruşturma

22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

22 Mart koronavirüs tablosu

Can Coşkun kimdir? Can Coşkun kaç yaşında? Can Coşkun nereli?

Can Coşkun kimdir?

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.