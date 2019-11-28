Beykoz’da dehşet saçan şahıs bu sefer iki kişiyi bıçakladı

Beykoz’da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bir şahıs, park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklamıştı. Saldırganın vatandaşı döviz bürosunda bıçaklayarak darp ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. Dehşet veren olayın faili Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun, bu kez de tartıştığı iki kişiyi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

Beykoz Kavacık’ta 2 Mayıs 2018 günü yaşanan olayda, Mehmet Ali Sadıkoğlu isimli şahıs, aracını park eden vatandaştan para istemişti. Vatandaşın para vermemesi üzerine Sadıkoğlu, bıçağını çıkararak vatandaşı bıçaklamıştı. Sadıkoğlu, döviz bürosuna sığınan vatandaşı orada da bıçaklayıp darp etmeye devam etmişti.

O maganda, bu sefer Beykoz Çubuklu Mahallesinde ortaya çıktı. İki hafta önce yaşanan olayda, iddiaya göre, iki kişi çorbacıdan çıkıp araçlarına binerek yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bir kişi de müzikten rahatsız olup kapatmalarını istedi. Bunu üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmaya tanık olan Mehmet Ali Sadıkoğlu da olaya müdahale etti. Bıçağına davranan Sadıkoğlu, karşısındaki iki kişiyi yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, birinin ise hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından Sadıkoğlu’nun 14 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk celsede tahliye olmuştu

Beykoz’da 2 Mayıs 2018 tarihinde Mehmet Ali Sadıkoğlu, park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bir döviz bürosunda defalarca bıçaklayarak yaralamış ve hakim karşısına çıkan Sadıkoğlu ilk celsede tahliye edilmişti. Tahliye kararına tepki gösterilmesi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın tahliyesine itiraz etmiş ancak talep reddedilmişti.

Yargılaması yapılan sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, “kasten yaralama” suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını 5 yıl 7 ay 15 güne çıkarmıştı.

