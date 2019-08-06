BEYKOZ'DA DENİZDE AKINTIYA KAPILAN İKİ ÇOCUKTAN BİRİ KAYBOLDU 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay 15.00 sıralarında Çubuklu Sahili'nde meydana geldi. Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Şanlı (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredekiler kurtarmak için seferber oldu. Sahilde bulunan Mehmet Yaşar Altaş isimli bir kişi denize atlayarak gençleri kurtarmaya çalıştı. Sahildeki başka bir kişi de ip atarak kurtarma çalışmalarına katıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Caner Şanlı denizden çıkarıldı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı.

NE OLUR BULUN MUSTAFA'MI

Çalışmalar devam ederken kayıp haberini alan Mustafa Özyurt'un yakınları olay yerine geldi. Çalışmaları endişeli gözlerle izleyen yakınları gözyaşı döktü. Özyurt'un halası ve yengesi kurtarmaya gelen ekiplere "Ne olur bulun Mustafa'mı" diye seslendi.

Akıntıya kapılan Caner Şanlı'yı denizden çıkaran Mehmet Yaşar Altaş, "Buralara girmeyin dedik. Atladım hemen denize ikisini birden tuttum fakat ikisine gücüm yetmedi. Akıntı çok. Çocuklardan birini su yüzeyine çıkardım. Nefes aldı. Hemen kıyıya çıkardık ama diğer çocuk gözden kayboldu. Ancak bir tanesine gücümüz yetti" diye konuştu. Denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

Kurtarılan çocuk ile röp

Kurtaran kişi ile röp

Sahil güvenlik ve deniz polisinden görüntü

Dalgıçların arama yapması

Çevredeki vatandaşlar işe röp

Kayıp çocuğun yakınlarının gelmesi

Yakınlarının ağlaması

Genel ve detay görüntüleer

