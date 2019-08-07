HABER

Beykoz’da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Beykoz’da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı.Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Mustafa Ö.

Beykoz’da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı.
Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Mustafa Ö. ile Caner Ş. isimli iki arkadaş yüzmek için girdikleri denizde çırpınmaya başladı. Caner Ş. bir vatandaş tarafından kurtarılırken Mustafa Ö. ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Denizde devam eden arama kurtarma çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındıDiyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı
10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.