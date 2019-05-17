BEYKOZ'DA DOĞALGAZ PATLADI: 2 KATLI BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Beykoz'da iki katlı bir binanın duvarı doğalgaz patlaması sonrası çöktü. Çtlaklar meydana gelen binadakiler tahliye edildi.

Olay saat 22.30 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın duvarı ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonrası çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatlaklar oluşan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay nedeniyle şok geçiren 2 vatandaş olay yerindeki ambulansta tedavi altına alındı.

Görüntü Döküğmü

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Çökme yaşanan bina

-Ambulansa bindirilen vatandaşlar

-Görgü tanığıyla röp

-Olay yerindeki kalabalık

-Etrafa saçılan tuğlalar

-Genel ve detay

