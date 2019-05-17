Beykoz'da doğalgaz patladı: 2 katlı binanın duvarı çöktü

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul,(DHA)- BEYKOZ'da iki katlı bir binanın duvarı doğalgaz patlaması sonrası çöktü. Çtlaklar meydana gelen binadakiler tahliye edildi.

Olay saat 22.30 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın duvarı ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonrası çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatlaklar oluşan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay nedeniyle şok geçiren 2 vatandaş olay yerindeki ambulansta tedavi altına alındı.

