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Beykoz’da emlakçıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Beykoz’da emlakçılar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi vurularak öldürüldü.

Beykoz’da emlakçılar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi vurularak öldürüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken suç kayıtları dikkat çekti.
Olay, 27 Ağustos günü saat 18.40 sıralarında Beykoz Gümüşsuyu Caddesi Kirazlı Yayla Mahallesinde bulunan bir emlakçının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin önündeki kişilerin arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflardan biri silahıyla Selçuk Özdemir (47)’i vurarak oradan ayrıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zanlılar bir gün sonra yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, cinayetten bir gün sonra emlakçılık yaptığı öğrenilen Selçuk Özdemir’in öldürülmesi olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Cinayet sebebi alacak verecek meselesi çıktı, emlakçıların suç kayıtları dikkat çekti
Emniyette sorguya alınan ve emlakçı oldukları öğrenilen şüphelilerden Emir S. (46)’nin 11, Adil F.S. (50)’nin ise 18 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Zanlıların sorgusunda, Selçuk Özdemir ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu Adil F.S.’nin azmettirmesi sonucu Emir S.’nin cinayeti işlediği ortaya çıktı. Emmiyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Selçuk Özdemir’in öldürülmesi olayının şüphelileri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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