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- BEYKOZ'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: DEV ÇINAR AĞACI BİNANIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da dev tarihi çınar ağacı büyük bir gürültü ile 3 katlı bir binanın üzerine devrildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da dev tarihi çınar ağacı büyük bir gürültü ile 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Olayda binada hasar meydana gelirken, caddede bulunan bir minibüs ve motosikletler de zarar gördü. Ağacın devrilmesi ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tokatköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tarihi çınar ağacı bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Binada yaşayan İbrahim Uygur ve ailesi, büyük korku ve panik yaşadı. Binada yaşayanlar hemen kendilerini dışarı attı. Olayda şans esri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada ve çatı katında hasar meydana geldi. Cadde de bulunan bir minibüs ve 2 motosiklet zarar gördü. Ağacın devrildiği sırada caddeden herhangi bir yaya ya da aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Vatandaşlar polis, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Cadde araç trafiğine kapatıldı. Ekipler güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ağaç motorlarıyla dev çınar ağacını parçalara ayırdı. Ev sahibi İbrahim Uygur, "Kökü çürüdüğü için rüzgarla birlikte binanın üzerine devrildi. Koca ağaç binanın üzerine devrilince korku ve panik yaşandı. Binada hasar meydana geldi. Ağaç devrilirken caddede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi" diye konuştu.

AĞACI DEVRİLME ANI KAMERADA
Tarihi çınar ağacının devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çınar ağacı binanın üzerine devriliyor. Bu sırada caddede bulunanlar büyük panik yaşıyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Ağacın devrilmesi
-Yaşanan panik
-Vatandaşların koşuşturması
-Genel ve detay görüntüler
(AKTÜEL)
-Devrilen ağacın kökü
-Ağacın kesilmiş parçaları
-Binadan görüntü
-Binada ve caddede araçlarda meydana gelen hasar
-Yıkılan elektrik direğin kaldırılması
-Ev sahibi ve vatandaşlarla röp
-caddedeki diğer ağaçlarda ekiplerin çalışması
-Kapanan caddeden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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