HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beykoz’da fırtınada çınar ağacı yola devrildi

Beykoz’da fırtınada çınar ağacı yola devrildi

08.02.2021 22:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz’da çınar ağacı devrildi.

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz’da çınar ağacı devrildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yola devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
Akşam saat 20.30 sıralarında Anadolu yakasında etkisini gösteren şiddetli rüzgarda Kanlıca Mahallesi Mehmet Ali Birand Caddesi’nde bir çınar ağacı devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caddeye devrilen ağacı kaldırarak yol kenarına bıraktı. Polis ekipleri de caddede güvenlik önlemi alarak, sürücülerin kontrollü geçişini sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildiİzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

Mansur Yavaş: Olaylar Ankara'ya sıçradığı için açıklama yaptım

Mansur Yavaş: Olaylar Ankara'ya sıçradığı için açıklama yaptım

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

Antalya'da parkta dehşet! Alacağını istedi, iki bacağından vuruldu

Alacağını istedi, iki bacağından vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Kütahya’da bin 444 adet kaçak gözlük ele geçirildi

Kütahya’da bin 444 adet kaçak gözlük ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.