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Beykoz’da havaya açılan ateş ormanlık alanı yaktı

11.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Beykoz’da bir grup şahsın ormanlık alanda havaya ateş açması sonrası kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Beykoz’da bir grup şahsın ormanlık alanda havaya ateş açması sonrası kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 10 dönümlük ormanlık alan yandı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye gelen bir grup şahıs ormanlık alanda havaya ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kıvılcımlar kuru otların yanmasına neden oldu. Yangın kısa sürede yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı. Ateş açan şahıslar ise yangının büyümesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Ormanlık alandan gelen dumanları gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Mahalle muhtarı Kemal Özman meydana gelen yangın sonrası, “Orman yangınının başladığını duyunca hemen geldim. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Hızla müdahale etti. Aldığım bilgiye göre birileri burada ateş açmış. Şu an için bir problem yok. Yangın kontrol altında" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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