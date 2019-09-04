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BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

  BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsteki 15 yolcu tahliye edilirken itfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otobüs kullanılmaz hale geldi.
Yangın saat 08.30 sıralarında Anadolu Kavağı Yuşa Yolu üzerinde meydana geldi. Selahattin Yıldız'ın kullandığı Anadolu Kavağı-Kavacık seferini yapan İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün arka kısmından çıkan dumanları gören sürücü otobüsü durdurarak içinde bulunan 15 yolcuyu indirdi. Sürücü Yıldız yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüs sürücüsü Yıldız, polis ekiplerine yangın hakkında bilgi verdi. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Otobüs bulunan yolculardan Alihan Ketenci, "Bir anda dumanlar yükselmeye başladı motor kısmından. Şoföre bağırdım duman çıkıyor diye. Alevler yükselmeye başlayınca bir panik yaşandı. Ormana sıçrar diye korktuk." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan otobüs
-İtfaiyenin müdahalesi
-Alevlerden görüntü
-Yolculardan görüntü
-Bir yolcu ile röp
-Sürücünün görüntüsü(beyaz gömlekli)
-Sürücünün polise bilgi vermesi
-Kapanan yol
-Genel ve detaylar

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