BEYKOZ'DA İKİ KATLI BİNANIN DUVARI YIKILDI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Beykoz'da iki katlı binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Binada çatlaklar meydana gelirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.

Çiftlik Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın duvarında saat 22.30 sıralarında henüz binmeyen bir nedenle yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada yaşayanların bazıları büyük korku yaşadı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Çökme yaşanan bina

-Ambulansa bindirilen vatandaşlar

-Görgü tanığıyla röp

-Olay yerindeki kalabalık

-Etrafa saçılan tuğlalar

-Genel ve detay

