HABER

Beykoz'da iki katlı binanın duvarı yıkıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:43 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA-BEYKOZ'da iki katlı binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

Beykoz'da iki katlı binanın duvarı yıkıldı (1)

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA-BEYKOZ'da iki katlı binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Binada çatlaklar meydana gelirken, binada yaşayanlar tahliye edildi.
Çiftlik Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın duvarında saat 22.30 sıralarında henüz binmeyen bir nedenle yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada yaşayanların bazıları büyük korku yaşadı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAF)

Beykoz'da iki katlı binanın duvarı yıkıldı (1)Beykoz'da iki katlı binanın duvarı yıkıldı (1)Beykoz'da iki katlı binanın duvarı yıkıldı (1)Beykoz'da iki katlı binanın duvarı yıkıldı (1)

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: DHKP-C çözüldü!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: DHKP-C çözüldü!
"Siyasi terbiyemiz, milli iradeye saygının esasıdır""Siyasi terbiyemiz, milli iradeye saygının esasıdır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.