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BEYKOZ'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 22:09 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Beykoz'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Beykoz'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yol 2 saat trafiğe kapandı.
Kaza Cumhuriyet Köyü mevki Polonezköy istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Polonezköy istikametine ilerleyen Mustafa Cülha(57) yönetimdeki 34 KG 409 plakalı otomobile ile karşıdan gelen 34 NY 9172 plakalı Adem Özkan yönetimdeki otomobile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla Mustafa Cülha otomobilin içerisine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Cülha'yı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekipleri Cülha'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Adem Özkan, Veysel Özkan ve Abdurrahman Çelen de yapılan müdahalelerinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE YAKLAŞIK 2 SAAT YOL TRAFİĞE KAPANDI
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaklaşık iki saat yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından Mustafa Cülhanın cesedi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarının olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYE NABIZ YOKLAMASI YAPTIK AMA KAYBETMİŞTİK
Kaza ile ilgili olarak Süleyman Demircan ise "Çarpışma anını duyunca koşarak olay yerine gittim. Her iki araca da baktım. Otomobilin içerine baktığımda bir kişinin koltuğa sıkıştığını ve otomobilde dumanlar çıkarak bir yangın tehlikesi vardı. Çevredeki arkadaşlardan yardım istedim. İş yerindeki yangın tüpünü getirerek yangını söndürdük.Sıkışan sürücüye nabız yoklaması yaptık. O an sağlık ekiplerine haber verdik. Sanırım o anlarda sürücüyü kaybetmiştik. Otomobiller kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza da bir ölü ve üç yaralı vardı" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri
-İtfaiye ve sağlık ekipleri
-Polisin kaza yerinde incelemeleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Kaza yerinde toplanan vatandaşlar
-Görgü tanığı ile röp.
-Otomobillerin kaldırılması
-Yolun trafiğe kapatılması
-Genel ve detaylar

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