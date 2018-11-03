Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaklaşık iki saat yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından Mustafa Cülhanın cesedi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarının olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYE NABIZ YOKLAMASI YAPTIK AMA KAYBETMİŞTİK

Kaza ile ilgili olarak Süleyman Demircan ise "Çarpışma anını duyunca koşarak olay yerine gittim. Her iki araca da baktım. Otomobilin içerine baktığımda bir kişinin koltuğa sıkıştığını ve otomobilde dumanlar çıkarak bir yangın tehlikesi vardı. Çevredeki arkadaşlardan yardım istedim. İş yerindeki yangın tüpünü getirerek yangını söndürdük.Sıkışan sürücüye nabız yoklaması yaptık. O an sağlık ekiplerine haber verdik. Sanırım o anlarda sürücüyü kaybetmiştik. Otomobiller kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza da bir ölü ve üç yaralı vardı" diye konuştu.

