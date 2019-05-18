Beykoz’da iş merkezinde yangın paniği

Beykoz’da 7 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

Beykoz Çubuklu Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş merkeziden maddi hasar meydana geldi.

