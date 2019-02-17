Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç duvarın altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!
İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Okuyucu Yorumları 0 yorum