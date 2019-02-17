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BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvar çöktü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvar çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç istinat duvarının altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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