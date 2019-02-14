- Beykoz’da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı. Olayda iki araç duvar altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

IHAAW091530-ASA\/14-02-2019 \n- Beykoz\u2019da istinat duvar\u0131 ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerine y\u0131k\u0131ld\u0131. Olayda iki ara\u00e7 duvar alt\u0131nda kal\u0131rken, \u00f6len ya da yaralanan olmad\u0131. \n14.02.2019 09:15:30 TSI\nNNNNPARTNER\u00c7\u0131kan cevab\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131p kald\u0131!Eski sevgilisiyle bar\u0131\u015fmak i\u00e7in \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131, merakl\u0131lar canl\u0131 yay\u0131n yapt\u0131Adana'da PKK operasyonu: 24 g\u00f6zalt\u0131
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