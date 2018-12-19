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Beykoz'da istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 01:19 | Son Güncelleme

BEYKOZ’da istinat duvarı çöktü iki ev tahliye edildi.

Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA) BEYKOZ’da istinat duvarı çöktü iki ev tahliye edildi. Beykoz İncirköy Mahallesi Ortanca Sokak'ta bulunan bir gecekonduya ait istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı kayan toprakla beraber alt tarafta bulunan iki katlı bir evde hasara neden oldu.

Olay saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarı yoğun yağışla birlikte gevşeyen toprağın da kaymasına neden oldu. Bu sırada evlerinde oturan çevre sakinleri gürültüyle birlikte kendilerini sokağa attılar.

2 EVDE YAŞAYAN 4 AİLE TAHLİYE EDİLDİ
Çöken istinat duvarıyla birlikte kayan toprağın zarar verdiği evde oturan Cemal Mercan, ‘’Yukarıda ev vardı, evden bu tarafa duvar çektiler, yama yaptılar bir saat önce burası çöktü. Yukarıdan aşağıya toprak geldi. Yukarıda gecekondu var orada kiracı var orayı boşalttılar. Bizi de boşalttılar tehlikeli diye. Ben alt katta evimde oturuyordum, gürültüyle kalktım buraya geldim baktım yukarıdan aşağıya göçmüş gelmiş’’ şeklinde konuştu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında belediye ekipleri hasar gören iki evde oturan dört aileyi tahliye ederek evleri mühürledi.
(FOTOĞRAFLI)

Beykoz'da istinat duvarı çöktüBeykoz'da istinat duvarı çöktüBeykoz'da istinat duvarı çöktüBeykoz'da istinat duvarı çöktü

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