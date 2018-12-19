Beykozda istinat duvarı yıkıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da sağanak nedeniyle bir inşaatın istinat duvarı iki katlı evin bahçesine yıkıldı.

İncirköy Mahallesi Ortanca Sokak'ta bir inşaatın istinat duvarının çökmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu iki katlı binadakiler tahliye edildi, evin kapısı mühürlendi.

Ev sahibi Nihat Mercan, gazetecilere ''Evde otururken gürültüyle irkildik. Dışarı çıktığımızda karşıdaki inşaatın istinat duvarının evimizin önüne kadar geldiğini gördük. Çocukları alıp dışarı çıktık. Evimiz mühürlendi, tehlike sürüyor mu bilmiyoruz?'' diye konuştu.

