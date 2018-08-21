HABER

Beykoz'da kaçak kurban kesimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da yasak olmasına rağmen kaçak kurban kesimi yapıldı.

Ramazan Eğri, İstanbul (DHA) - BEYKOZ'da yasak olmasına rağmen kaçak kurban kesimi yapıldı. Beykoz Kavacık bağlantı yolu kenarında belediyenin yasak olduğunu belirtmesine rağmen yol kenarında çok sayıda kurban kesimi yapıldı. Kendisinin kasap olduğunu belirten bir kişi vatandaş, "Ben 20 yıldan beri yapıyorum bu işi. Hem hayvancılık yapıyorum, hem kurban satıyorum, hem de kasaplık yapıyorum. Burası bizim kendi arazimiz olduğu için 3 tane 5 tane hayvan kesip gideceğiz. Arkadaşlarımız karşıda binaların arasında kesemiyorlar biz de onlara yardımcı olmak için yapıyoruz. Viyadük kenarı ama bizim otobanla işimiz yok. Güvenliğimizi aldık Allah'a şükür kaza bela yok" dedi.

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Diyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleriDiyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleri
88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.