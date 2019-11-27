Beykoz'da kaza yapan 2 motosikletli polis yaralandı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda motosikletli 2 polis, kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza saat 17.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre FSM Köprüsü'nden çıktıktan sonra Ankara istikametine giden 2 motosikletli polis Kavacık sapağına gelmeden henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Motosikletlerdeki polisler kazanın etkisiyle yolda sürüklendi. Polislerin yardımına diğer motosiklet sürücüleri ve çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan polisler ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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