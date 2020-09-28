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Beykoz’da komşular arasında kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Beykoz’da yan komşusu tarafından bir kadın ve çocukları saldırıya uğradı.

Beykoz’da yan komşusu tarafından bir kadın ve çocukları saldırıya uğradı. Sopaların konuştuğu saldırı anı kameralara yansıdı.
Olay, Beykoz Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Evin bahçesinde çalışma yaptığı sırada yan komşu tarafından saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Elindeki sopa ile Gülbahar Cevizci’in çocuklarına da saldırı anı kameralara yansıdı.
Saldırı anı kamerada
Gülbahar Ceviz bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs daha sonra elindeki sopa ile kadına daha sonra oğluna vuruyor. Şahsın kadının darp ederek yere fırlattığı görülüyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.

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