Beykoz’da komşusunu darp ettiği iddia edilen adam konuştu

Beykoz’da evlerinin arasında kalan arsada birbirlerinin hakları olduğunu iddia etmeleri nedeniyle iki komşu arasında kavga çıkmış ve olay basına yansımıştı. Kavgaya karışan ve komşusunu darp ettiği iddia edilen Yunus Çelik, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beykoz Merkez Mahallesinde geçtiğimiz günlerde iki komşu arasında sopalı kavga çıkmış ve olay basında yer almıştı. Komşusunu darp ettiği iddia edilen Yunus Çelik, komşusu Gülbahar Cevizci’ye saldırmadığını, aksine Cevizci ile ailesinin kendilerine saldırdıklarını ve hakaret ettiklerini iddia etti. Kavga ettiği komşularıyla aralarında olan husumet hakkında konuşan Yunus Çelik, “2015 yılında aramız çok kötü oldu. Ne zaman biz arabayla izne gelmeye başladık, orada başladı. Kapının oradaki yer için devamlı 25 senedir hakaret ediyorlar. Orayı sahiplenmişler. Orası benim diyor, halbuki onun değil. Oğlu “benim yolumu aşağıda kestiler” diyor. Benim kameralarım var. Eğer o anda buradan giren çıkan varsa kontrol ettireceğim, polise vereceğim. Hiçbir tehdit yok, yalan konuşuyor” dedi.

Ayrıca Yunus Çelik, “Oğlu önce demirlerimi kesti. Sonra duvarı yıktılar. Mayıs’ın 5’inde demirimi kesti. Mayıs 12’sinde duvarlarımı yıkıp beton attılar. Mayıs 15’inde de telle çevirdi.

Ben onları tehdit etmişim, öyle söylüyor. Yok öyle bir şey. Benim görüntülerim var. O bizi tehdit ediyor devamlı” şeklinde konuştu.