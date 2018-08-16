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Beykoz'da kontrolden çıkan otomobil buzdolaplarına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 03:25 | Son Güncelleme

Bir iş yerinin önündeki buzdolaplarına çarparak devrilen araçta sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir otomobilin iş yerinin önündeki buzdolaplarına çarpması nedeniyle sürücü yaralandı.

Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden Mahsun Yıldız idaresindeki 34 BP 9669 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından bir iş yerinin ön tarafında bulunan buzdolaplarına çarparak yana devrildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Yıldız, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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