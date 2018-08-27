Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi (2)

Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Kılıçlı Köyü Karakiraz yolu üzerinde kum yüklü hafriyat tankeri sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki kanala yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tankerde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı.
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