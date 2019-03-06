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Beykoz'da kumaş yüklü TIR devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kumaş yüklü TIR devrildi.

Beykoz'da kumaş yüklü TIR devrildi

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA)-BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kumaş yüklü TIR devrildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Hüseyinli Kavşağı'nda saat 8.30 sıralarında meydana gelen kazada 02 AF 450 plakalı kumaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Yan yatan TIR'daki kumaşlar başka bir TIR'a yüklendi. TIR ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)

Beykoz'da kumaş yüklü TIR devrildiBeykoz'da kumaş yüklü TIR devrildiBeykoz'da kumaş yüklü TIR devrildiBeykoz'da kumaş yüklü TIR devrildi

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