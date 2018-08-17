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Beykoz'da, "Kurbankent Güzellik Yarışması" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 18:25 | Son Güncelleme

Yarışmada besici Kamil Coşkun'un 970 kilogramlık "Dadaş" adlı ineği birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi'nce kurulan Kurbankent'te satışa çıkarılan kurbanlıklar arasında güzellik yarışması düzenlendi.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelerek Beykoz'da satışa sunulan kurbanlıklar arasında 5. kez gerçekleştirilen "Kurbankent Güzellik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Kurbankent'te 3 binin üzerinde hayvanın yer aldığı 150 çadır, jüri üyeleri tarafından gezilerek finale kalan kurbanlıklar belirlendi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve yardımcıları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ekinci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, meclis üyeleri ve STK temsilcilerinin katıldığı yarışma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekinci ve Veteriner Turgut Özdemir'in yer aldığı jüri ekibi dereceye giren kurbanlıkları seçmekte zorlandı.

Tek tek jüriye tanıtılan finalist kurbanlıklar zaman zaman izleyicilere zor anlar yaşatsa da yarışma başarıyla tamamlandı.

Yarışmada besici Kamil Coşkun'un 970 kilogramlık "Dadaş" adını verdiği Erzurum'dan getirdiği ineği birinci oldu. Coşkun'a birincilik dolayısıyla tam altın hediye edildi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, programdaki konuşmasında, pazarın çok bereketli olduğunu söyledi.

Vatandaşların Kurbankent'ten kurbanlıklarını rahatlıkla alabileceğini ifade eden Çelikbilek, "Çünkü belediyemiz kurban komisyonumuzun verdiği kararlara göre kurban olmayacak hiçbir hayvanı almamak gibi bir düşünceyi başından beri kendimize ilke edinmiştik." diye konuştu.

Yarışma sonunda belediye tarafından vatandaşlara kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

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