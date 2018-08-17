Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve yardımcıları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ekinci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, meclis üyeleri ve STK temsilcilerinin katıldığı yarışma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, programdaki konuşmasında, pazarın çok bereketli olduğunu söyledi.

Vatandaşların Kurbankent'ten kurbanlıklarını rahatlıkla alabileceğini ifade eden Çelikbilek, "Çünkü belediyemiz kurban komisyonumuzun verdiği kararlara göre kurban olmayacak hiçbir hayvanı almamak gibi bir düşünceyi başından beri kendimize ilke edinmiştik." diye konuştu.

Yarışma sonunda belediye tarafından vatandaşlara kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

