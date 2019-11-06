Beykoz’da lösemi farkındalığı için anlamlı etkinlik

Beykoz’da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Vatandaşların 2 gün boyunca kan bağışında bulunacağı etkinlikte lösemi hastalığına dikkat çekmek için Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin ile katılımcılar maske taktılar.

Beykoz Belediyesi öncülüğünde, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü birlikteliğiyle, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, belediye çalışanları, meclis üyeleri bir araya gelerek lösemi hastalığına dikkat çekmek, kan ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için maske taktılar. Kızılay’ın da destek verdiği etkinlikte, belediye önüne getirilen kan verme aracında her yaştan vatandaş kan bağışında bulundu.

Beykoz Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Lösemili Çocuklar Haftasında farkındalık oluşturmak isteklerini ifade ederek, “Bizim insanlarımızda da kan verme olayı son zamanlarda yaygınlaştı. İnsanlarımız kan vermekte sıkıntı çekmiyorlar. Bizler de insanlar hastaneye gittiğinde kan sıkıntısı yaşamasınlar, istediği zaman kan bulabilsinler. Bu anlamda bilinçlendirme çalışmaları çok önemli. İnsanlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” diye konuştu.