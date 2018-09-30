Beykoz'da mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Mahmut Şevket Paşa'da sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Mahmut Şevket Paşa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Dereler taşarken çok sayıda sera sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde 3 kişi mahsur kaldı. Evde oturanlar dereden gelen ağaç parçaları evin etrafını kapladığı için evden çıkamadı. Bölgeye itfaiye ve akut ekipleri sevk edildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Selahattin Aktaş, eşi Hayriye Aktaş, kızları Ufkun Aktaş kepçe yardımıyla çıkartıldı. Aktaş ailesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

