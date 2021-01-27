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Beykoz’da mandırada yangın çıktı, hayvanlar telef oldu

27.01.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Beykoz’da hayvanların beslendiği bir mandırada yangın çıktı.

Beykoz’da hayvanların beslendiği bir mandırada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bazı hayvanlar telef oldu.

Yangın, Beykoz’da Polenezköy Tabiat Parkı’nda bulunan bir mandırada saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, mahsur kalan hayvanları kurtardı. Acil servis ekipleri ise hazır bekletildi. Mandıra ormanlık alanın içerisinde olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangının ormana sıçramaması için gerekli önlemleri aldı. Mandırada çıkan yangında bazı hayvanlar telef olurken, yangına müdahale eden yaşlı kadının hayvanları kurtarma çabası yürekleri burktu. Çıkan yangında mandıra kül olurken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan hayvanları yangın esnasında zarar gören vatandaşlardan bazıları yoğun dumandan etkilendi. Olay yerinde hazırda bekleyen Acil Servis ekipleri tarafından dumandan zarar gören vatandaşlara müdahale etti. Yangın esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Murat Başçıoğlu, "Biz kadınların ’yardım edin’ sesleri üzerine yangını fark ettik. Hemen itfaiye ekiplerine durumu bildirdik. Bu alanda hayvanlarını besleyen kadın arkadaşlar aynı zamanda burada konaklıyorlardı. Neyse ki bayan arkadaşlarda herhangi bir yaralanama olayı olmadı. Hayvanlarda ise çıkan yangında yaralananlar olmuş" diye konuştu.

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