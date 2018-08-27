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Beykoz'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Beykoz Riva'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Beykoz Riva'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Beykoz, Riva ve Çavuşbaşı itfaiye grupları müdaha ederken söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

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