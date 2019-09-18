Beykoz’da orman yangını

İSTANBUL (AA) – Beykoz’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Kavağı girişinde bulunan askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Sivil yerleşim bölgesine yakın bir noktada çıkan yangını itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve askeri personel müdahale ederek söndürdü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, aynı bölgede son bir ay içinde defalarca yangın çıktığı öğrenildi.

Polis kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlattı.

